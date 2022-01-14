Відома телеведуча Катя Осадча поділилася в мережі кумедними кадрами з відпочинку з чоловіком, на яких вони вирішили поплавати, взявшись за весла.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя", зараз відпочиває з чоловіком Юрієм Горбуновим і дітьми в Таїланді. У своєму Instagram зірка раз у раз викладає яскраві фото і відео з подорожі, і цього разу показала в сторіс кумедні кадри з прогулянки на човні.

Як видно, на знімках Катя позує в стильному роздільному купальнику, і не соромлячись демонструє підтягнуту фігуру після народження третьої дитини. На фото видно, що телезірка навіть взялася за весла, щоб прокатати чоловіка і старшого сина на човні. Судячи з посмішок на обличчях, зоряна пара Осадчої і Горбунова весело проводять час.

"Жінка з веслом", "Везу хлопців", "Весло віддала", - підписала кадри в сторіс Катя. На одному зі знімків можна побачити старшого сина пари Івана, який крокує по пляжу до човна. На ще одному фото весело позують самі телеведучі.

Нагадаємо, Горбунов показав чесне фото Осадчої в купальнику в профіль: "Тримати у всьому баланс".

Як повідомляла Politeka, Катя Осадча в рожевих шортах хвалилася ідеальною фігурою через пів року після пологів: "Яка прекрасна".

Також Politeka писала, що Осадча в купальнику показала, як виглядає без краплі макіяжу: "Сонце – найкращий фільтр".