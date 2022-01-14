Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною телеведучою. Зірка нещодавно народила сина від Юрія Горбунова-Данила. Хлопчик з'явився на світ 19 серпня. У пари також є спільний син-Іван, якого народила Катя в 2017 році. А ще у Осадчої є син від першого чоловіка-Ілля, який вже вступив на навчання в США. Зараз сімейство відпочиває Таїланді. Катя на новому фото в Instagram вирішила показати стильний образ.
На новому фото Катя з'явилася в" вагітній " сукні. Просторий наряд приховав фігуру Осадчої, а образ телеведуча доповнила стильним капелюхом і окулярами.
"Мої вагітні сукні Oversize зараз", - написала Катя під фотографією.
Після цього Катя показала, як насолоджується сонячною погодою, плаваючи в Індійському океані. Осадча зробила селфі, хвалячись стильним червоно-білим купальнику.
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А ще Politeka писала, що Катя Осадча в рожевих шортах хвалилася ідеальною фігурою через півроку після пологів
Також Politeka повідомляла, що шикуючому в Таїланді Горбунову нагадали про інший бік життя