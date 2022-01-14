Телеведуча Катя Осадча, яка народила в серпні третього сина, показала ефектний образ в "вагітній" сукні на відпочинку.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною телеведучою. Зірка нещодавно народила сина від Юрія Горбунова-Данила. Хлопчик з'явився на світ 19 серпня. У пари також є спільний син-Іван, якого народила Катя в 2017 році. А ще у Осадчої є син від першого чоловіка-Ілля, який вже вступив на навчання в США. Зараз сімейство відпочиває Таїланді. Катя на новому фото в Instagram вирішила показати стильний образ.

На новому фото Катя з'явилася в" вагітній " сукні. Просторий наряд приховав фігуру Осадчої, а образ телеведуча доповнила стильним капелюхом і окулярами.

"Мої вагітні сукні Oversize зараз", - написала Катя під фотографією.

Після цього Катя показала, як насолоджується сонячною погодою, плаваючи в Індійському океані. Осадча зробила селфі, хвалячись стильним червоно-білим купальнику.

Нагадаємо, засмагла Осадча в червоному купальнику взялася за весло заради сина і Горбунова

А ще Politeka писала, що Катя Осадча в рожевих шортах хвалилася ідеальною фігурою через півроку після пологів

Також Politeka повідомляла, що шикуючому в Таїланді Горбунову нагадали про інший бік життя



