Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Александры Зарицкой появилось соблазнительное короткое видео, на котором она позировала с невероятно красивым макияжем. Артистка также использовала фильтр с пчелой, что сделало ее образ еще более атмосферным.

«Сегодня целый день снимаем кое-что. Не скучайте», - подписала видео звезда.

Отметим, что во время участия в «Танцах со звездами» Александра Зарицкая сумела похудеть более чем на 20 кг. Сейчас артистка выглядит очень привлекательно, под каждым своим постом с фото она собирает массу комплиментов от поклонников.

Судя по всему, звезда не собирается останавливаться на достигнутом, поэтому держит себя в форме. На ее свежих фотографиях из отпуска в Грузии видно, что после проекта она стала еще худее.

Добавим, что группа KAZKA является одной из самых популярных в Украине.

Напомним, что Зарицкая показала натуральную красоту после ванны: смелые кадры.

Еще Politeka писала, что Зарицкая после поездки в Грузию впечатлила признанием: «Я влюбилась…».

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