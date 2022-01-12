Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, показала, як виглядає після того, як схудла - кадри вийшли дуже сміливими.

Олександра Зарицька минулого року взяла участь у шоу "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net. Заради проєкту спочатку співачка скинула 12 кілограмів, а через деякий час артистка схудла на всі - 20.

Співачка зізналася в одному з інтерв'ю, що їй подобається її нова вага і вона відчуває себе в ній комфортно.

На новому відео в Instagram солістка KAZKA вирішила показати себе в білизні. Кадри вийшли досить сміливими. Красуня була з рушником на голові, і притиснула між губ палець.

Примітно, що при цьому Олександра Зарицька була без макіяжу.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю вона розповіла, що скинути зайві кілограми їй допомогли заняття танцями і правильне харчування. Артистка почала себе обмежувати в їжі з початку минулого літа, і підключила також фізичні навантаження. Олександра Зарицька відмовилася від солодкого, мучного і смаженого.

Зірка прагнула схуднути, щоб її партнеру, Юрію Мєшкову, було легше її підіймати на шоу. При цьому і після вильоту з проекту вона продовжила роботу над собою.

Нагадаємо, схудла на 20 кілограмів Зарицька змогла здивувати зовнішністю в звичайному житті

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