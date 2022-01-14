Відома артистка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. 29-річна артистка брала участь у шоу"Танці з зірками". У парі з Юрієм Мєшковим співачка дійшла до 10-го ефіру проекту.

Нещодавно Олександра Зарицька повернулася з Грузії, де відпочивала з мамою Тетяною Володимирівною. Вони зупинилися в Тбілісі. За словами співачки, це місто може бути дуже різним, містичним і чарівним.

По поверненню артистка, схоже, вирушила за обновками. Солістка KAZKA показала фото бажаної обновки. Олександра Зарицька пригледіла чорні босоніжки на підборах.

"Я закохалася в ці босоніжки. Вже пізно просити у Санти подарунок?"- написала вона.

Зазначимо, раніше Олександра Зарицька розповідала, що витрачає на шопінг кілька тисяч доларів на місяць.

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