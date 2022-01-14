Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Ольга Цибульская поделилась кадрами, на которых устроила настоящую театрализованную истерику под музыку. Артистка была одета в кожаный корсет, который подчеркнул ее пышные формы. В волосах у звезды красовался традиционный цветок, что сделало ее образ еще более соблазнительным. Судя по всему, видео Цибульская записывала перед концертом.
«Продолжи предложение, а я буду рандомно выбирать и комментировать фото в профилях. Это я, когда…», - подписала видео звезда.
В комментариях поклонники стали соревноваться в чувстве юмора, придумывая интересные подписи к ее видео.
«В платье не влезла», «Когда встала на весы после праздников», «Когда дома закончилось проссеко», «Когда порвала колготки», «Когда закончился отпуск», «Ударился мизинцем», «Просыпаюсь в 5 утра на работу», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Оля Цибульская засветила предложения руки и сердца: "Запомню навсегда".
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