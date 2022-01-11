Як пише Politeka.net, Оля Цибульська активно веде свій Instagram і з задоволенням спілкується зі своїми шанувальниками. Артистка часто відповідає на питання підписників і влаштовує різні ігри з ними. Цього разу вона запропонувала назвати дату, а сама публікувала фото і відео зі свого телефону.
На одному з фото Цибульська показала свого брата Сергія. Світлоокий красень сидів з артисткою за столом і дивився в кадр.
"Брат запросив у кахфе", - жартівливо підписала фото зірка.
Також співачка поділилася кадром, зробленим під час одного зі світських заходів. На фото вона позувала в ефектній білій сукні з прозорими вставками. Незвичайний дизайн сукні привернув увагу шанувальників.
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"Сама придумала і пошила собі сукню на червону доріжку", - похвалилася зірка.
Нагадаємо, що Оля Цибульська в неймовірному міні влаштувала українцям перевірку:"тільки чесно".
Ще Politeka писала, що Цибульська зворушила неймовірним сюрпризом на своєму концерті: «серйозна загроза розплакатися».
Також Politeka повідомляла, що Цибульська поділилася кадрами пропозиції руки і серця прямо на її концерті: "Запам'ятаю назавжди".