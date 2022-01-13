Відома українська співачка, кума популярного артиста DZIDZIO - Ольга Цибульська вирішила поділитися з шанувальниками роздумами про те, хто такі творчі люди.

Як передає Politeka.net, в Instagram Ольга Цибульська опублікувала кілька відео зі своїми роздумами.

"Якщо ти творча особистість, ти постійно десь літаєш. На серйозних переговорах можеш відключитися і думати про своє, писати вірші, придумувати картину", - зазначила Цибульська.

За її словами, творчі люди прекрасні спостерігачі. Вони можуть помітити щось невидиме і придумати щось феєричне. Також їм складно підкорятися графіку.

"Лягати о 22.00, вставати о 8.00 – це мука, мука величезна. Тому що вони хочуть відчувати, що двері завжди відкриті, і що крила завжди за спиною", - додала артистка.

Співачка додала, що творчим людям часто необхідно залишатися наодинці з собою.

"Творчі люди часто потребують самотності. Їм потрібно побути з собою, почути себе, почути, що відбувається навколо. І мати можливість створювати", - пояснила Цибульська.

Нагадаємо, що Цибульська показала, як на її концерті зробили пропозицію руки і серця: "Запам'ятаю назавжди".

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