Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова вместе с Виктором Павликом и их полугодовалым сыном Мишей и своей мамой сейчас отдыхает в Карпатах. На совей странице в Инстаграм она показала новое видео, сопроводив его философским текстом. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Позволь себе дышать полной грудью, не загоняй себя в рамки. Сила у того, кто верит в свою силу», - написала Екатерина Репяхова.

Кадры заснеженного зимнего пейзажа вызвали восторг пользователей Сети.

«Так красиво вокруг», «Как красиво выглядит, и слова прекрасные», «Как же я люблю эту дорогу», «Круто. А фон, как фотошоп. Красота природы», «Глядя на Вашу свободу, любви, отношений, заботы о друг друге, жить сегодня р сейчас! Я желаю Вам быть такой Всегда и вдохновлять других, на своё - счастливое счастье», «Класс🔥 Видео очень красивое и слова в точку», «невероятно», - пишут в комментариях.

Напомним, Репяхова, которая судится с экс-женой Виктора Павлика, заявила, что будет со скандальной квартирой: "Плохими остаемся"

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика подсела на экстрим, удивив украинцев своим талантом: «Нереальное удовольствие»

Также Politeka писала, что жена Виктора Павлика призналась, что помогло ей избежать послеродовой депрессии: "Когда Мишеньке был месяц..."