Как передает Politeka.net, сейчас звездное семейство отдыхает в заснеженных Карпатах. Екатерина Репяхова не раз признавалась, что обожает кататься на лыжах. В этот раз она решила продемонстрировать это поклонникам. Пока маленький сын остался с бабушкой или папой, Репяхова решила насладиться катанием.

Девушка показала, как подсела на экстрим. Она прекрасно управлялась с лыжами и съезжала с горы.

«Несмотря на то, что мороз сегодня сильнее чем вчера, сегодня намного комфортнее кататься. А все потому, что я вышла кататься. Если идешь в правильном направлении, Вселенная тебе способствует. Физкульт привет!», - отметила Репяхова и покатилась вниз со спуска.

Позже девушка поделилась еще одним ярким видео, показав, как спустилась с горы.

«Лыжи – это нереальное удовольствие», - добавила она, похваставшись, что погода – просто сказка.

Напомним, что Екатерина Репяхова ошарашила откровением о заработке мужа: «Еще чуть-чуть и я…».

Ранее Politeka сообщала, Екатерину Репяхову пристыдили за вынос "сора из избы": "героиня".

Также Politeka рассказывала, что Репяхова рассказала о беде, которая произошла на отдыхе: "Хоть папа наш держится".