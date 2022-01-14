Бывшая жена певца Виктора Павлика танцовщица Лора Созаева заявила, что он выселяет ее из подаренной им же 4-комнатной квартиры в центре Киева - вспыхнул нешуточный скандал.

Дело в том, что Павлик покупал квартиру в кредит, который до сих пор выплачивает - сумма не маленькая. Его нынешняя жена Катя Репяхова, которая по совместительству является его концертным директором и в два раза младше его, пожаловалась, что из-за выплат по кредиту, они с мужем и маленьким ребенком вынуждены жить на съемной квартире. Таким образом, у них нет возможности копить на собственное жилье. Репяхова делится в "сториз" у себя в Инстаграм, как продвигаются дела.

"Продаем. Только, как я и говорила, ни копейки из нашей семьи не уйдет. Все, что останется с продажи, все будет бывшей жене", - ответила жена Павлика на вопрос подписчиков.

Поклонники Репяховой удивились, что после всех скандалов они с мужем решили оставить деньги Созаевой.

"Деньги с квартиры пойдут на погашение кредита, а весь остаток бывшей жене. Тратить нечего)))... Так мы еще и плохими остаемся. Но мы в любом случае будем плохими. Поэтому не вижу смысла терять 20-30 тысяч долларов", - написала она.

Жена Павлика добавила, что на сегодня у певца остался лишь один кредит, и это за квартиру.

"Когда я встретила мужа, у него был не один кредит. Сейчас мы все закрыли. Осталась квартира, в скором будущем закроем и этот вопрос. И наконец-то начнем копить на свое жилье".





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