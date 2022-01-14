Известные украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян придумали необычный подарок для своей дочки на день рождения, чем довели ее до слез.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Тоня Матвиенко поделилась видео, на котором показала, как они с мужем обрадовали дочь. Как известно, 15 января девочке исполнится 6 лет. На кадрах родители объявили маленькой Нине, что сегодня ночью они летят в Египет, о котором она давно мечтала.

«Сюрприз для Нинусика. @arsen_mirzoian умилили ребенка, слезы счастья», - подписала видео Матвиенко.

В комментариях поклонники звездной пары оставили массу теплых слов.

«Боже, какая хорошая :))) Хорошего путешествия вам, дорогие», «Кайфоните там на солнышке», «Как это мило», «Хорошая девочка», «Вот это настоящий сюрприз», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Нину назвали в честь ее легендарной бабушки, украинской певицы Нины Матвиенко. Тоня родила ее Мирзояну вне брака, и лишь спустя полтора года они узаконили отношения.

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