Як повідомляє Politeka.net, 43-річний Арсен Мірзоян опублікував в Instagram фото, на якому засвітив свою зіркову дружину і дочку Ніну. Матвієнко була закутана в теплу маску, яка прикривала майже все обличчя. Також тепло була одягнена і їх 5-річна дочка. Судячи з геолокації, сім'я відпочиває в Яремче.
"Тече річка невеличка:)", - коротко підписав фото Мірзоян.
Як відомо, роман Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна свого часу був одним з найбільш обговорюваних в шоу-бізнесі. Їхні стосунки почалися на проекті «Голос країни». Тоді Мірзоян ще проживав у Запоріжжі, де у нього була дружина і двоє синів.
Варто відзначити, що артист не поспішав одружуватися на своїй новій коханій. Відносини вони узаконили лише через півтора року після народження доньки, яку Матвієнко народила в 2016 році.
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