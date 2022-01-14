Співачка Тоня Матвієнко, дружина зірки "Голосу країни" Арсена Мірзояна, показала, який дорогий подарунок підніс їй коханий.

40-річна Матвієнко опублікувала цікавий кадр в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Зірка сфотографувала флакончик з туалетною водою Vetiver d'hiver від Джорджіо Армані.

"Ти балуєш мене🥰", - Матвієнко підписала кадр.

Стало відомо, скільки грошей витратив Мірзоян на новорічний подарунок дружині.

На сайті GIORGIO ARMANI ціна духів вказана за флакони об'ємом 50 і 100 мілілітрів. Вартість першого - 4 144 гривень, а другого-6 126 гривень.

Згідно з "легендою", духи пов'язані з Семірамідою, дружиною правителя Вавилона, та її садами.

"З першої ж його ноти чути розігрітий жарким сонцем цитрон, а за ним – бергамот і свіжа солодка хвиля мандарина. Входимо в прохолодні зарості, де в глибині нас зустрічає потужний терпкий акорд коріандру, рожевого перцю і зеленого кардамону. І, нарешті, чутна земля, напоєна водою, дорогоцінною в пустелі - її доносить легкий димний шлейф пачулі", - йдеться в описі.

Відзначимо, дочка народної артистки України Ніни Матвієнко Тоня Матвієнко і металург із Запоріжжя Арсен Мірзоян вперше зустрілися на першому сезоні "Голосу країни" 10 років тому. Пара зіграла весілля після трьох років стосунків і народження спільної дочки.

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