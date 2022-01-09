Популярні виконавці Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян вирішили похвалитися сімейною ідилією під час свят, передає Politeka.net.
На кадрах обидва цілувалися і обіймалися, й з'являлися з сім'єю - зі старшою дочкою Тоні, Уляною, і спільною дитиною з Арсеном Мірзояном - Ніною.
Також закохані відпочили разом з групою "Скай", акторами Ольгою Сумською та Віталієм Борисюком, та іншими зірками.
Знімки Тоня Матвієнко опублікувала у своєму Instagram.
"2022 рік почався з казки...Вдячна кожному за увагу і враження 🥰 я наповнена горами, снігом і піснями (про кутю і кровяночку мовчу 😎). З Новим роком! Христос народився!",- написала співачка.
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Публікація швидко зібрала майже 1000 лайків.
"Краща виконавиця я в ваш голос закохався😍 😍", "ох....я б з'їв домашньої кровяночки 😍 😍 😍 але у нас її не продають😢", " ось Я розумію, святкували!!!!",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, раніше в мережі стали ходити чутки про розставання Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна після його публікацій сумних віршів.
Нагадаємо, чоловік Тоні Матвієнко Мірзоян вирішив не приховувати емоцій на тлі чуток про розлучення з дружиною
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