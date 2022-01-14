Як повідомляє Politeka.net, відома українська виконавиця MARUV (Анна Корсун), часто отримує багато негативу в мережі через свого зухвалого і грубої поведінки, а також досить непристойних нарядів. Для популярності Корсун вибрала досить неоднозначний стиль-Латексні і шкіряні костюми, взуття на величезних підборах і безліч ременів або шипів.

В цей раз Корсун відповіла на найрізноманітніші питання фанатів, а також і на певну критику: «твій образ з 2018 року сильно змінився не в ту сторону».

"Якщо ви не можете це приймати-просто не дивіться, або насолоджуйтеся ранньою творчістю. Образ у мене завжди буде змінюватися, комусь буде подобатися, а комусь ні. Тому що я жива людина, проживаю це життя, змінююся, експериментую, набираюся нового досвіду, пізнаю щось інше»-висловилася Корсун.

Як можна помітити, Ганна часто влаштовує епатажні і відверті фотосесії, якими активно ділиться з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Раніше вона виклала в мережі кадри з новорічної зйомки, не обійшлося без латексу і стразів.

"Мадонну в молодості нагадує", "Суцільний епатаж", "краса яка", "Бомба", "Мадонна відпочиває", " шикарна як завжди. Любимо тебе, ти одна така, єдина і неповторна"," красива", - пишуть в мережі.

Нагадавши, MARUV з чоловіком здивувала провокаційною зйомкою на мотоциклі:"у Саші скрізь один вираз обличчя".

Як повідомляла Politeka, MARUV в шкіряній Косинці заворожила шнурівкою в сміливих місцях:"небезпечно в тебе закохуватися".

Також Politeka писала, що MARUV похвалилася ефектною обновкою, згадавши радянський фільм: "я б такі не взяла!".