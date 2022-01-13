Відома епатажна співачка під псевдонімом MARUV (Анна Корсун) заговорила про свій стан після бажання піти зі сцени.

Як передає Politeka.net, MARUV (Анна Корсун) є популярною українською артисткою. Вона прославилася завдяки своєму епатажному образу на нацвідборі вокального конкурсу "Євробачення". Також, відомо, що на MARUV обривається хвиля хейта через часті виступи в Росії. Варто відзначити, що також співачка брала участь у багатьох вокальних конкурсах, серед яких "Голос країни".

Так, цього разу співачка опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, артистка часто спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах. На кадрах Maruv розповіла про свій стан після того, як вирішила, що буде менше приділяти часу соціальним мережам.

"Я супер, просто вирішила відпочити від соціальних мереж. І якщо чесно, мені дуже сподобалося жити без телефону", - розповіла Maruv.

Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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