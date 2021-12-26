Як повідомляє Politeka.net, відома українська виконавиця MARUV (Анна Корсун), часто влаштовує епатажні і відверті фотосесії, якими активно ділиться з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережі кадри з новорічної зйомки, не обійшлося без латексу і стразів.

На нових знімках MARUV позує у святковій новорічній локації з ялинкою і заворожує сміливими позами. Перед камерою вона з'явилася у відвертому боді-корсеті, який підкреслив пружні форми. Свій образ зірка доповнила латексними панчохами і довгими рукавичками, а на голові у неї екстравагантна кепка.

У підписі до публікації дівчина привітала всіх зі святами, а фанати тут же почали коментувати знімки: "Мадонну в молодості нагадує", "Суцільний епатаж", "Краса яка", "Бомба", "Мадонна відпочиває", "Шикарна як завжди. Любимо тебе, ти одна така, єдина і неповторна"," красива", "Гаряча".

Нагадавши, MARUV з чоловіком здивувала провокаційною зйомкою на мотоциклі: "У Саші скрізь один вираз обличчя".

Як повідомляла Politeka, MARUV в шкіряній Косинці заворожила шнурівкою в сміливих місцях: "Небезпечно в тебе закохуватися".

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