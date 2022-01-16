Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно устроила публичные разборки с его бывшей женой, отправилась с ним на отдых.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова вместе с Виктором Павликом проходят через непростой период семейных разбирательств. Катерина подала в суд на одну из бывших жен мужчины из-за ее поведения и оскорблений, тогда как супруг эту идею не поддержал и даже серьезно рассорился с молодой супругой.

После этого она не раз писала о проблемах и выносила на публику их личные проблемы, а после критики и выяснений отношений, сейчас Репяхова решила сосредоточиться на новом отдыхе с мужем, с которым недавно помирилась.

«Позволь себе дышать полной грудью, не загоняй себя в рамки. Сила у того, кто верит в свою силу😉» - пишет Катерина.

В сети ответили.

«Класс😍😍; Навстречу мечте😍 классно очень ❤️; Класс🔥 Видео очень красивое и слова в точку😍; Боже яка краса!!!😍; Какая красота😍; Як же ж красиво😍; Как 😻 красиво!; Божественная красота!; Как же я люблю эту дорогу)); Круто🔥а фон як фотошоп .Краса природы😍».

Ранее Репяхова показала, как подсела на экстрим. Она прекрасно управлялась с лыжами и съезжала с горы.

«Несмотря на то, что мороз сегодня сильнее чем вчера, сегодня намного комфортнее кататься. А все потому, что я вышла кататься. Если идешь в правильном направлении, Вселенная тебе способствует. Физкульт привет!», - отметила Репяхова и покатилась вниз со спуска.

Напомним, Репяхова, которая судится с экс-женой Виктора Павлика, заявила, что будет со скандальной квартирой: "Плохими остаемся"

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