Известный шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал поклонникам, как и с кем отпраздновал свое 50-летие.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известный ресторатор, шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, которому 14 января исполнилось 50 лет, часто делится с поклонниками личными фотографиями и видео.

На этот раз Эктор решил показать празднование своего Дня рождения. Так, Хименес-Браво решил праздновать в одном из киевских ресторанов. Эктор пригласил своих коллег по шоу "Мастер Шеф" Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую, а также на праздновании были ведущий Григорий Решетник с женой Кристиной и другие друзья Эктора.

"Я в кругу своих друзей наслаждаюсь моментом", - написал судья "Мастер Шеф".

Так, Эктора поздравили даже работники ресторана.

Хименес-Браво поблагодарил всех, кто пришел на его День рождения.

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