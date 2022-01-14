Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є успішним ресторатором і зіркою проекту "Майстер Шеф". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Ектор з'явився в напівтемряві і дивився на торт з числом 50. Як можна зрозуміти, сьогодні Хіменес-Браво святкує ювілей-50-річчя.

"А якщо розділити цифру навпіл, то мені буде знову 25?

Або, якщо поділити на 25, то Ресторани почнуть окупатися за 2 місяці?

Було б добре поділити її на 10, щоб МастерШеф на IMDB завжди оцінювали в 5 зірок!",- написав Ектор.



Після цього зірка подумав над тим, що потрібно не ділити, а прийняти той вік, який є.

"А що якщо не ділити взагалі, а прийняти? Бути може, те, до чого я завжди йшов, ховається саме за цією цифрою, саме в цьому новому році мого життя?

Друзі, мені 50! З глузду з'їхати як багато років прожито, але всередині я відчуваю нову енергію, яка дає мені зрозуміти, що це початок нового шляху", - написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Насправді це вже й не багато...до 80 ще аж цілих 30 років. Так, що йдіть вперед і не звертайте увагу на пісок на підошвах. Вітаю і нехай буде так, як ви хочете"," Щоб всі чоловіки так в 50 років виглядали, з днем народження", " щирі вітання з днем народження! Божого благословення і всього кращого","З днем народження! У 50 життя тільки починається)) повірте! Мені-40, чоловікові-50 і ми чекаємо 3 дитини))", "Красиві 50" ," З Ювілеєм Вас Ектор ! Щастя , здоров'я, успіхів і любові справжньої !!!", "З Днем народження Ектор! Нехай буде все відмінно, так як би ви хотіли! Ви чудова людина!", "З Днем Народження. 50 це всього лише цифра в паспорті, насправді ви молодше. У вас багато енергії, проектів і це СУПЕР. З Днем Народження. Нехай мрії збуваються, бажання виконуються, плани здійснюється, а Чудеса трапляються".

Нагадаємо , Каменських, Мішина, Могилевська та інші висловили, що думають про Ектора Хіменеса-Браво

А ще Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво висловив, що думає про українського борща і голубців

Також Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво з " Майстер Шеф» наплював на дієту, засвітивши справжню насолоду



