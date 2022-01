Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем і суддею програми "МастерШеф" на телеканалі "СТБ". Вона прославилася завдяки своїй перемозі на кулінарному проекті в 3 сезоні. Зараз Мартинівська є співвласницею ресторану "Les Foodies" в Парижі. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу суддя шоу "Майстер Шеф" опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Мартиновська разом зі своєю донькою та Ектором Хіменес-Браво позує на камеру в шикарних білих нарядах. Ці фото вона опублікувала, щоб привітати головного суддю "Майстер Шеф" з 50-річчям.

"А хтось досі мріє просто доторкнутися до тебе, Ектор Хіменес-Браво

Щаслива бути так близько! Спасибі, що буває так смішно разом! Круто, що завжди чесно!

Обожнювати 🧡

Take the best, forget the rest ... це ти навчив❤️", — висловилася Ольга Мартиновська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Круто, що можна так дружити!", "Ви як сім'я, як родичі, круто", "Бачачи в екрані Олю не подумала б що в ній стільки любові й щирості", "Так ви й виглядаєте удвох шикарно".

