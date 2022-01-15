Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська і Ектор Хіменес-Браво судять разом проект"Майстер Шеф". У мережі ходять чутки, що Володимир і Ольга не просто колеги по кулінарному проекту. А на тлі чуток парочка навіть випустила спільну книгу рецептів. Не забувають зірки і про блоги в соціальних мережах, де діляться з фанатами найцікавішим. Так, Володимир показав стильний образ в сторіс Instagram.
На кадрах Ярославський з'явився в сорочці і штанях.
"Я вже готуюся", - написав Володимир і тегнув Ольгу Мартиновську.
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Після цього Ярославський накинув піджак і показав підсумковий варіант образу.
"Як краще, зараз чи раніше?",- запитав Володимир.
Ольга відреагувала на дані сторіс колеги і постала у відповідь.
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