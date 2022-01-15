Суддя "Майстер Шеф" Володимир Ярославський показав стильний образ у "весільному" костюмі, вразивши навіть колегу Ольгу Мартиновську.

Як пише Politeka.net, Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська і Ектор Хіменес-Браво судять разом проект"Майстер Шеф". У мережі ходять чутки, що Володимир і Ольга не просто колеги по кулінарному проекту. А на тлі чуток парочка навіть випустила спільну книгу рецептів. Не забувають зірки і про блоги в соціальних мережах, де діляться з фанатами найцікавішим. Так, Володимир показав стильний образ в сторіс Instagram.

На кадрах Ярославський з'явився в сорочці і штанях.

"Я вже готуюся", - написав Володимир і тегнув Ольгу Мартиновську.

Після цього Ярославський накинув піджак і показав підсумковий варіант образу.

"Як краще, зараз чи раніше?",- запитав Володимир.

Ольга відреагувала на дані сторіс колеги і постала у відповідь.

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