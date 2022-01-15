Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала поклонникам, сколько денег может потратить за один поход в салон красоты и какие процедуры там делает.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная 34-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?" на Новом канале, часто делится с поклонниками фотографиями и видео, а также рассказывает о себе. Заметим, что за Лесей Никитюк в этой социальной сети следит почти четыре миллиона человек.

На этот раз Никитюк показала поклонникам свой поход в салон красоты.

Также телеведущая честно сказала, сколько денег тратит за один поход в салон.

"Почти четыре часа провела в салоне красоты. Устала жуть. Сделала маникюр, педикюр, ламинирование ресниц, купила тушь от Веры Брежневой по скидке. Потратила 3500 тысячи гривен. Это ж сколько можно было криптовалюты купить, а она в салоне про**ала", - в своем стиле пошутила Леся Никитюк.

Также телеведущая похвасталась своим новым маникюром.

Ранее Politeka сообщала, что Леся Никитюк показала свою красоту в брендовых колготках: "Приняла выигрышную позу".

Напомним, что Никитюк после наркоза закатила домашнее застолье с черной икрой и перепелками: "Классно сидим...".

Также Politeka писала, что солистка KAZKA Зарицкая решила еще сбросить килограммы, неожиданные кадры: "А я буду как Леся Никитюк?".