Как пишет Politeka.net, украинский комик, ведущий и шоумен Александр Эллерт, который выиграл в первом сезоне проекта «Холостячка», строил отношения с актрисой Ксенией Мишиной, однако романтика длилась не долго и пара распалась.
Теперь в Instagram-аккаунте Эллерта регулярно появляется его дочка от первого брака Элина. По всей видимости, звездный папочка очень много времени уделяет воспитанию своей единственной дочери.
Так, в разделе Stories Александр показал, как проводит время с Элей на выходных. Они вместе едут в автомобиле по делам.
Также он рассказал, что отправил девочку на курс иностранного языка, так как хочет, чтобы его дочь в совершенстве владела английским языком.
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
"Холостячка" Огневич в розовом мини-купальнике показала, чего лишился Задворный: "Очень эффектная"
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
С Виктором Павликом после семейного конфликта с Репяховой случился "приступ": "Я очень сильно..."
Конфликт Билык и Вакарчука всплыл наружу, на что обиделась певица: "Я впервые об этом говорю"
Ранее Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, как и с кем отметил Новый год: "Все, подъем…"
Напомним, что экс-кавалер Мишиной Эллерт похвастался своей работой: танцующие женщины и барная стойка.
А еще Politeka сообщала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".