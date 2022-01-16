Юморист и победитель первого сезона «Холостячки» Александр Эллерт после расставания с актрисой Ксенией Мишиной стал много времени уделять своей единственной дочери Элине.

Как пишет Politeka.net, украинский комик, ведущий и шоумен Александр Эллерт, который выиграл в первом сезоне проекта «Холостячка», строил отношения с актрисой Ксенией Мишиной, однако романтика длилась не долго и пара распалась.

Теперь в Instagram-аккаунте Эллерта регулярно появляется его дочка от первого брака Элина. По всей видимости, звездный папочка очень много времени уделяет воспитанию своей единственной дочери.

Так, в разделе Stories Александр показал, как проводит время с Элей на выходных. Они вместе едут в автомобиле по делам.

Также он рассказал, что отправил девочку на курс иностранного языка, так как хочет, чтобы его дочь в совершенстве владела английским языком.

Ранее Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, как и с кем отметил Новый год: "Все, подъем…"

Напомним, что экс-кавалер Мишиной Эллерт похвастался своей работой: танцующие женщины и барная стойка.

А еще Politeka сообщала, что Эллерт и Рыбак из "Холостячки" в ангельских образах заинтриговали премьерой: "Няшные, конечно, аж тошнотворно".