Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин со своей женой Иванной не скрывают новорожденную дочку Лизу от посторонних глаз.

Как пишет Politeka.net, 19-летний украинский певец, победитель проектов Голос. Діти и Голос країни Роман Сасанчин и его супруга Иванка совсем недавно стали родителями. 30 декабря 2021 года у пары родилась девочка, которую назвали Елизаветой.

Молодые родители настолько счастливы, что решили с первых дней не скрывать малышку от посторонних глаз.

В своих Stories Instagram девушка регулярно показывает, как она приучается быть мамой, а также демонстрирует свою крошку.

На новых кадрах Иванка снимает маленькую Лизу, которой нет еще и месяца, а та закрывает личико ручками.

«Не закрывайся», - просит ее девушка.

Отметим, что хейтеры не раз обвиняли Иванну, что она с Романом пиарятся и зарабатывают на дочери. На что та отвечала, что если бы они пиарились, то показали бы ребенка значительно позже, чтобы выдержать интригу.

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