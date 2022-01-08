Відомий український гуморист Сергій Притула, який був суддею нового сезону шоу "Україна має талант", опублікував фотографію з родиною на Різдво.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram шоумен Сергій Притула, який разом із Лесею Нікітюк веде шоу "Хто зверху?" на Новому каналі та був суддею нового сезону шоу "Україна має талант", показав шанувальникам святковий стіл та розповів, що приїхав святкувати Різдво на свою малу батьківщину - у Збараж, що на Тернопільщині.

"Збараж зичить усім веселих Свят! Тепла і колидки у Ваші оселі!

Смачної куті!!!", - написав Притула.

У коментарях між ведучим та українцями почалася суперечка за те, чи правильно все написав Сергій Притула. Шоумен не став мовчати та відповів усім.

"Скільки вже треба було випити, щоб сплутати "колядки" з "колидками"?", - написали в мережі.

"хто сказав, що я щось сплутав😂😂?", -відповів Притула.

Також перепалка розгорілася між ведучим і тими, хто не погодився, що різдвяна страва називається кутя.

"Чому кутя? Якщо сочиво! Кутя-це поминальна страва... А сочиво якраз на коляду готується",- написали шанувальники.

"поминальне блюдо - це коливо. Кутя - це головна різдвяна страва. А що таке сочіво? Бо звучить не дуже. Я б, мабуть не ризикнув їсти сочіво. Воно на смак як щі? Чи ще гірше?", - різко відповів Притула.

"І якщо вже ви такий "правильний", то чому ялинка стоїть, а не піхта?", - дорікнули Притулі.

"А чому має стояти піхта? Можевєльніка не треба? Вам не здається, що у вас доволі збочене уявлення про Новий рік і Різдво? О, може вам ще кулічєков напекти?", - висказався Сергій.

Раніше Politeka повідомляла, що суддя шоу "Україна має талант" Притула показав рідкісне фото з дочкою від другої дружини: "Дякую".

Нагадаємо, що Притула засвітився з переможцем "Україна має талант", в мережі не стрималися: "Це не чесно".

Також Politeka писала, що Притула відправив додому учасника "Україна має талант", який заворожив Ксенію Мішину: "Я вас запам'ятаю".