Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла шанувальникам, скільки грошей може витратити за один похід в салон краси та які процедури там робить.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відома 34-річна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом із Сергієм Притулою веде шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео, а також розповідає про себе. Зауважимо, що за Лесею Нікітюк в цій соціальній мережі слідкує майже чотири мільйони людей.

Цього разу Нікітюк показала шанувальникам свій похід у салон краси.

Також телеведуча чесно сказала, скільки грошей витрачає за один похід в салон.

"Майже чотири години провела в салоні краси. Втомилася жах. Зробила манікюр, педикюр, ламінування вій, купила туш від Віри Брежнєвої по знижці. Витратила 3500 тисячі гривень. Це ж скільки можна було криптовалюти купити, а вона в салоні про**ала", - у своєму стилі пожартувала Леся Нікітюк.

Також телеведуча похвалилася своїм новим манікюром.

Раніше Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк показала свою красу в брендових колготках: "Прийняла виграшну позу".

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