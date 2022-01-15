Новая невеста бывшего мужа певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиолгу, обиделась на хейтеров во время отпуска в жарких странах.

Как пишет Politeka.net, сейчас киевлянка Лилия вместе со своим возлюбленным турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу наслаждаются отдыхом в Занзибаре.

Однако, впечатления от отпуска омрачили многочисленные нападки хейтеров, которые осуждают Лилию, сравнивают ее с бывшей супругой Мурата Ани Лорак и влезают в их жизнь.

Лилия решила ответить всем своим недоброжелателям, а заодно и продемонстрировать свой внушительный бюст в бикини телесного цвета.

Девушка обратила внимание, что люди на ее странице делятся на два типа: тех, кто создаёт свою жизнь и на тех, кто ее комментирует.

«Смешно наблюдать за тем, как кто-то пытается угадать, что ж на самом деле происходит в чужой жизни, и выдвигают свои варианты 😂😂😂

Хочется просто пожелать вам большого счастья и заняться собой и своей жизнью 👆🏻 может быть тогда она станет интереснее и у вас не будете времени на чужую жизнь и глупые комментарии», - написала новая невеста Мурата Налчаджиоглу.

Хейтеры вновь принялись писать гневные комментарии в ответ.

"Огромная разница в возрасте и будет, в будущем, кармой для Мурата",

"Ани Лорак купила ему ресторан за 500к долларов,очень много клубов😢 а взамен получила что? ИЗМЕНЫ, предательство. Пока Ани Лорак была на гастролях, зарабатывала деньги он изменял ей в клубах, которые она же сама ему купила",

"Она любит Мурата до сих пор, ей тяжело без него, она просто хочет любви, они уже помирились и вместе танцевали, зачем ты забрала Мурата?",

"Он любит только Лорак это и так понятно!👏 пока друг друга терзают на эмоциях, они сойдутся, а этой девочке потом оправдываться", - пишут в сети.

Напомним, молодая невеста экс-мужа Ани Лорак впечатлила видом на прогулке по зимнему городу, любимый оценил

Как сообщала Politeka, невеста экс-мужа Лорак показала, с кем проводит время, когда его нет рядом: "Моя отрада"

Также Politeka писала, что 10-летняя дочь Ани Лорак вышла на сцену вместе с мамой и показала, на что способна: «Обалдеть…»