Руслана Лыжичко уже много лет на сцене и не перестает удивлять своих поклонников, пишет Politeka.net. В этот раз звезда разместила теплое праздничное видео в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Певица решила вспомнить, как 25 лет назад впервые в истории Украины новогодний эфир популярного телеканала открыло музыкальное мультипликационное видео «Баллада о Принцессе». С тех пор многое изменилось в жизни Русланы, поменялись и взгляды, однако мечты и впечатления остались прежними.

"Оптимизма в разы больше! Радости от того, что можно творить, в разы больше. Я счастлива, что сегодня, как и тогда, рядом со мной прекрасные люди, создавшие со мной эту песню и видео. Это мой муж Александр Ксенофонтов @oleksandrksenofontov. Мы не побоялись 25 лет назад совершить совершенно неформатную вещь, не боимся экспериментировать и сейчас. И именно такое «неформатное» искусство переживает в любое время. Ведь оно над трендами", - поделилась артистка, отметив, что Баллада о Принцессе спустя 25 лет перепели дети, и пригласила всех послушать в Сети.

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