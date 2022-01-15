46-летняя Анджелина Джоли крайне редко появляется на улице, не говорит о личной жизни и не рассказывает о детях, передает Politeka.net. Однако, каждое редкое появлением актрисы с детьми на публике вызывает бурный восторг.
Все дело в том, что после сложного и конфликтого развода с Брэдом Питтом актриса практически пропала из вида публики, сильно похудела и сменила стиль на очень закрытый и скромный.
На редких кадрах Джоли тем временем начали сравнивать с повзрослевшими детьми, ведь девочки становятся очень похожи на нее.
«Что за красота и превосходство🔥❤️; будет не хуже Энджи; Красиво ❤️; так повезло в генетической лотерее; она изумительная на все сто👏; всегда знала, что она будет изящна😍; Прекрасная Вивиан 🌹😘🌷» - пишут в сети.
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Недавно Джоли вместе с другой дочерью Вивьен съездила за продуктами в один из фермерских магазинов Лос-Анджелеса. Для выхода в свет она выбирала модное черное пальто оверсайз, черные узкие укороченные джинсы, ботинки, а дополнили образ традиционные темные очки и черная сумочка.
«Вчера Анджелина и ее дочь Вивьен на ферме Bristol Farms в Лос-Анджелесе. (11.01.22) Среди вещей, которые они купили, была газированная вода» - сказано в подписи под кадрами.
Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".
Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".
Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".