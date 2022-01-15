Как сообщает Politeka.net, во время участия в шоу Андрей Рыбак признался Ксении Мишиной, что дома у него осталась девушка, к которой он был неравнодушен. Оказалось, что мужчина пообещал этой девушке, что не влюбится в актрису и уйдет с проекта до финала. Участие в шоу он рассматривал как работу.
После проекта оказалось, что Андрей Рыбак продолжил отношения с девушкой по имени Алина, о которой рассказывал. Более того, пока Мишина еще встречалась с Александром Эллертом, они ходили на парные свидания.
В свежем посте в Инстаграм Рыбак хлестко подшутил над Алиной. Он рассказывал ей какую-то ерунду и уверял, что любит ее за то, что она всегда готова его выслушать. В конце видео оказалось, что Алина спит.
«Идеальные отношения», - подписал видео мужчина.
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