Радіоведучий та гуморист Андрій Рибак, який був учасником першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, розповів шанувальникам про важливу зустріч.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український гуморист, радіоведучий Андрій Рибак, який брав участь у першому сезоні реаліті-шоу "Холостячка" з акторкою Ксенією Мішиною, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та розповідає про свої плани.

Цього разу Рибак зняв сторіс з підземного гаража та засвітив елітний автомобіль марки Mercedes-Benz.

"Коли не бачилися тиждень!", - розповів Рибак.

Нагадаємо, що ексучасник "Холостячки" разом зі своєю коханою Аліною літали на відпочинок в Дубаї. Рибак та Аліна зустрічали Новий Рік в ОАЕ та активно ділилися світлинами у своїх Instagram. Андрій зізнався, що це була одна з найкращих поїздок в його житті.

Раніше Politeka повідомляла, що Рибак з "Холостячки" показав казковий відпочинок з коханою в Дубаї: "Одна з кращих...".

Нагадаємо, що Рибак з "Холостячки" влаштував справжній екстрим зі своєю коханою: "Дави на газ!".

Також Politeka писала, що екс-учасник "Холостячки" Рибак показав, чим займається з коханою в пустелі: "Кадр з Голлівудського фільму".