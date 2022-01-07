Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український гуморист, радіоведучий Андрій Рибак, який брав участь у першому сезоні реаліті-шоу "Холостячка" з акторкою Ксенією Мішиною, часто ділиться із шанувальниками особистими світлинами та розповідає про свої плани.
Цього разу Рибак зняв сторіс з підземного гаража та засвітив елітний автомобіль марки Mercedes-Benz.
"Коли не бачилися тиждень!", - розповів Рибак.
Нагадаємо, що ексучасник "Холостячки" разом зі своєю коханою Аліною літали на відпочинок в Дубаї. Рибак та Аліна зустрічали Новий Рік в ОАЕ та активно ділилися світлинами у своїх Instagram. Андрій зізнався, що це була одна з найкращих поїздок в його житті.
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Раніше Politeka повідомляла, що Рибак з "Холостячки" показав казковий відпочинок з коханою в Дубаї: "Одна з кращих...".
Нагадаємо, що Рибак з "Холостячки" влаштував справжній екстрим зі своєю коханою: "Дави на газ!".
Також Politeka писала, що екс-учасник "Холостячки" Рибак показав, чим займається з коханою в пустелі: "Кадр з Голлівудського фільму".