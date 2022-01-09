Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є успішним українським гумористом. Артист брав участь в шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиной, але головна героїня вибрала іншого чоловіка - Олександра Еллерта, з яким Андрій в результаті подружився після проекту. Зараз Рибалка активно веде сторінку в Instagram і ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Сергій показав, як гуляє по Одесі. Зірка стояв поруч з самокатом, обійнявши картонну дівчину з великими вишнями в руках.
"Зігріємо гарячою вишнівкою...",- написано було під фото.
"Взимку в Одесі теж добре!
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Море
Атмосфера
Готель біля моря
Дівчата (тільки картонні, ДО ІНШИХ мені підходити не можна)
Це я до чого? До того, що місто це приголомшливий! Є тут одесити?!",- написано було під фото.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Найкраще місто на землі"," Ласкаво просимо в Одесу", " є. Зі снігом було б симпатичніше", " Вітаю з Одеси!".
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