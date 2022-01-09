Гуморист Андрій Рибак, який брав участь у шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, показав, як гуляє по Одесі, насмішивши українців.

Як пише Politeka.net, Андрій Рибак є успішним українським гумористом. Артист брав участь в шоу" Холостячка " з Ксенією Мішиной, але головна героїня вибрала іншого чоловіка - Олександра Еллерта, з яким Андрій в результаті подружився після проекту. Зараз Рибалка активно веде сторінку в Instagram і ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Сергій показав, як гуляє по Одесі. Зірка стояв поруч з самокатом, обійнявши картонну дівчину з великими вишнями в руках.

"Зігріємо гарячою вишнівкою...",- написано було під фото.

"Взимку в Одесі теж добре!

Море

Атмосфера

Готель біля моря

Дівчата (тільки картонні, ДО ІНШИХ мені підходити не можна)

Це я до чого? До того, що місто це приголомшливий! Є тут одесити?!",- написано було під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Найкраще місто на землі"," Ласкаво просимо в Одесу", " є. Зі снігом було б симпатичніше", " Вітаю з Одеси!".

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