Відомий радіоведучий і екс-учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною - Андрій Рибак зі своїм другом Олександром Еллертом приміряли незвичайні для себе вбрання.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій Рибак вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної і потрапив на проект, завдяки якому став відомим.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Андрій Рибак позує на камеру зі своїм другом Олександром Еллертом. Варто відзначити, що вони обидва в незвичайних стильних нарядах.

"Одяглися" по-молодіжному"!



У кого краще прикид? І куди дзвонить мужик на задньому тлі?!", — задався питаннями Андрій Рибак.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Вашим стилістам, теж хоче такий прикид", "Обидва хороші", "Не, ну безумовно балдежнi", "Прикольні", "Диваки ви позитивні. Обидва прикольні", "В поліцію моди дзвонить", "Дзвонить в модну поліцію, вас потрібно терміново заарештувати за перевищення фешна".

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