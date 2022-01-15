Известный украинский исполнитель и продюсер Дмитрий Монатик, который проводит отпуск в США, поделился самыми яркими воспоминаниями из поездки.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Дмитрий Монатик показал, как вместе с семьей отдыхал за границей, совмещая отпуск с гастролями в Америке. Артист показал, какие места они посетили с женой и сыновьями, а также как праздновали день рождения одного из сыновей.

На одном из фото семья засветилась возле одной из самых популярных голливудских киностудий. Мальчики позировали в смешных шапках в виде акул. В комментариях поклонники оставили звездному семейству массу теплых отзывов.

«Шапки клевые», «Сыновья такие классные», «Вау! Дима уже в Голливуде снимается! Да пора уже после заслуженного артиста!», «Детки, просто любовь», «Какие же вы классные, и отпуск у вас удался», - пишут пользователи сети.

Отметим, что концерт Монатика в Лос-Анджелесе собрал сотни зрителей.

Напомним, что Ирина Монатик застукала мужа в компании веселых девиц после концерта в США: кадры говорят сами за себя.

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