Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Дмитрий Монатик показал, как вместе с семьей отдыхал за границей, совмещая отпуск с гастролями в Америке. Артист показал, какие места они посетили с женой и сыновьями, а также как праздновали день рождения одного из сыновей.
На одном из фото семья засветилась возле одной из самых популярных голливудских киностудий. Мальчики позировали в смешных шапках в виде акул. В комментариях поклонники оставили звездному семейству массу теплых отзывов.
«Шапки клевые», «Сыновья такие классные», «Вау! Дима уже в Голливуде снимается! Да пора уже после заслуженного артиста!», «Детки, просто любовь», «Какие же вы классные, и отпуск у вас удался», - пишут пользователи сети.
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Отметим, что концерт Монатика в Лос-Анджелесе собрал сотни зрителей.
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