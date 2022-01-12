Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проєктів на телебаченні, де йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро Монатік прославився на всю країну завдяки своїй роботі.

Так, цього разу артист опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Дмитро Монатік показав свого молодшого сина Платона, який святкує День Народження. Хлопчику виповнилося 5 років. Дмитро Монатік вирішив показати, як його син підріс (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Приголомшуючий

Любимий

Артистичний

Талановитий

Outstanding

Наполегливий

Три роки тому, перебуваючи в турі по США Love it Ритм, я загадав бажання, яке згодом вписував в кожен список новорічних бажань! "Поїхати в тур по США всією сім'єю й обов'язково відвідати Universal Park!!!"Я такий щасливий, що саме у твій перший ювілей, у твій п'ятий день народження, ми знаходимося в нашій спільній мрії! Ти неймовірний, фантастичний, артистичний, постійно фантазуючий, з легкістю перевтілюється в будь-якого персонажа, який тобі припав до душі - від динозавра до Крешу Бандикута! Володар приголомшливого почуття гумору і міміки, від якої очей не відвести! Я так хочу, щоб всі твої мрії збувалися, швидше, ніж ти їх зможеш придумати!!! А ми з мамою завжди поруч! Пишаємося і переживаємо. Любимо шалено! Ви з братом наші найкращі друзі!

Мрію повернутися сюди ще не раз щасливими та здоровими! З вашими з братом подружжям і дітьми. І так, як виявилося, це працює, загадую прямо зараз! У твій день! З днем Народження Тебе, наш улюблений мрійник Платоша! Ви з братом наше все!", — зізнатися Дмитро Монатік.

Раніше повідомлялося, дружина Монатіка "застала" чоловіка в компанії веселих дівчат після концерту в Лос-Анджелесі: епічне відео

Також, сини Монатіка в "зоряній" компанії підкорили серця українських знаменитостей: "вперше в Голлівуді"

Politeka розповідала, Монатік в шортах далеко від України залучив Дорофєєву: з'явилися цікаві кадри