Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського виконавця і хітмейкера Дмитра Монатіка, яка вирушила з чоловіком на гастролі в Америку, опублікувала в своєму Instagram кумедне бумеранг-відео, на якому показала їх дружну команду після концерту в Лос-Анджелесі.
Як видно, короткий ролик був зняти перед дзеркалом і в кадр чи всі помістилися, а команда в артиста велика. За веселими дівчатами з шоубалету ледь помітний сам Дмитро. А позаду нього, якщо придивитися, то можна побачити і Ірину.
У підписі до публікації дружина Монатіка написала: "Щасливі ритмолови❤️🔥❤️🔥❤️🔥❤️🔥фантастичний концерт відбувся в Лос-Анджелесі, ще й в такому легендарному місці, на цій сцені виступали Луї Армстронг, Френк Сінатра, Nirvana ... wow wow wow 🙏🏾❤️🔥❤️ ❤️🔥дякую прекрасні люди за такий жаркий прийом @monatik_official". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати публікацію, засипаючи команду і артиста компліментами і привітаннями.
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