Дружина популярного українського співака Дмитра Монатіка Ірина показала, як їхня сім'я проводить час у США, де артист дає концерти для своїх шанувальників.

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік зі своєю дружиною, дітьми та командою вже тривалий час перебуває в США. Там артист дав кілька феєричних концертів, зібравши прекрасні відгуки.

В Instagram його дружина Ірина показала, як вони проводять вільний час. Цього разу вони відвідали музей воскових фігур при відомому на весь світ рок-кафе. На одному з фото Ірина притулилася до воскового Бреда Пітта прямо на очах у чоловіка.

"Вражалися як могли", - підписала фото Ірина.

Зазначимо, що дітям теж сподобався музей. Вони із задоволенням позували з фігурами і зображували відомих зірок. Приєднався до них і батько сімейства.

Додамо, що сім'я Монатіка є однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Артист завжди дуже тепло відгукується про свою дружину.

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