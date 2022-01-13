Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік зі своєю дружиною, дітьми та командою вже тривалий час перебуває в США. Там артист дав кілька феєричних концертів, зібравши прекрасні відгуки.
В Instagram його дружина Ірина показала, як вони проводять вільний час. Цього разу вони відвідали музей воскових фігур при відомому на весь світ рок-кафе. На одному з фото Ірина притулилася до воскового Бреда Пітта прямо на очах у чоловіка.
"Вражалися як могли", - підписала фото Ірина.
Зазначимо, що дітям теж сподобався музей. Вони із задоволенням позували з фігурами і зображували відомих зірок. Приєднався до них і батько сімейства.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Леся Нікітюк прийшла до тями після наркозу і розповіла про операцію: "Тепер у мене..."
Обірвалося життя відомого українського музиканта: "Раніше нас покинув Іван, тепер пішов Ти"
Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" заговорив про вагітність Могилевської: "Таке краще..."
Олена Кравець із "Квартал 95" схвильовано звернулася до українців: "Вибачте..."
Додамо, що сім'я Монатіка є однією з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Артист завжди дуже тепло відгукується про свою дружину.
Нагадаємо, що Ірина Монатік показала чоловіка і дітей на відпочинку в США: "чудові емоції".
Раніше Politeka повідомляла, Ірина Монатік не стримала емоцій під час відпустки в США: «Не вірю своїм очам...».
Також Politeka розповідала, що Ірина Монатік в купальнику засвітила засмаглі форми поруч з відомим красенем:"ось так зустріч".