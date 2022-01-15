Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Оля Цибульская засветила кадры, снятые в кровати. Она лежала в постели, а рядом с ней лежал ее муж. Артистка не стала раскрывать подробности о том, кто в их семье заболел, но заговорила о серьезных проблемах со здоровьем.
«Сорри, что меня нет в сторис. Была сложная ночь, выздоравливаем. Лечимся любовью, пьем, все что нужно, смотрим нетфликс. Проведите и вы день с тем, кому нужны сейчас больше всего. Или с тем, кто больше всего нужен вам», - обратилась Цибульская к своим поклонникам.
Также Ольга пожаловалась на известную службу доставки лекарств. Оказалось, что ночью у нее не получилось заказать экстренную доставку нужных ей препаратов.
Отметим, что Оля Цибульская очень активно ведет свой Инстаграм, где подробно рассказывает поклонникам о своей личной жизни. Правда, певица скрывает своего мужа, который избегает публичности.
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