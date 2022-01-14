Як пише Politeka.net, в Instagram Ольга Цибульська поділилася кадрами, на яких влаштувала справжню театралізовану істерику під музику. Артистка була одягнена в шкіряний корсет, який підкреслив її пишні форми. У волоссі у зірки красувалася традиційна квітка, що зробило її образ ще більш спокусливим. Судячи з усього, відео Цибульська записувала перед концертом.

"Продовж пропозицію, а я буду рандомно вибирати і коментувати фото в профілях. Це я, коли...", - підписала відео зірка.

У коментарях шанувальники стали змагатися в почутті гумору, придумуючи цікаві підписи до її відео.

"У сукню не влізла", «коли встала на ваги після свят», «коли вдома закінчилося проссеко», «коли порвала колготки», «коли закінчилася відпустка», «вдарився мізинцем», "прокидаюся о 5 ранку на роботу", - пишуть користувачі Мережі.

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