Как сообщает Politeka.net, Екатерина Репяхова вместе с Виктором Павликом, мамой и маленьким сыном уже несколько дней наслаждается отдыхом в заснеженных Карпатах. Известная блогерша с удовольствием делится с поклонниками яркими кадрами с отдыха, а также рассказывает об особенностях отеля и развлечений, представленных на курорте.

В свежей сторис девушка поразила украинцев заоблачными ценами. Она держала в руках маленький стаканчик с кофе, удивив его стоимостью.

«Не удержалась не поделиться. Капучино 110 гривен», - подписала видео Репяхова.

Впрочем, нашлись на курорте и более бюджетные варианты. Репяхова показала, как они с мамой зашли пообедать в заведение с фиксированными ценами. По словам блогерши, за 55-100 гривен можно выбрать себе любое блюдо.

Напомним, что Екатерина Репяхова призналась, почему у нее не было послеродовой депрессии: "Когда Мишеньке...".

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