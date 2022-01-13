Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла, що допомогло їй не впасти в післяпологову депресію після народження первістка.

Як пише Politeka.net, про це 27-річна блогерка написала у своєму Instagram. Так, Репяхова поділилася захопленим відгуком на відпочинок в Буковелі. Дівчина розповіла, що за півроку з моменту народження їх з Павликом сина Міші вона привозить туди малюка вже вдруге.

«Ми приїхали в Буковель, коли Михасику був місяць. Це було найправильніше рішення - приїхати сюди, щоб уникнути післяпологової депресії. І зараз в півроку не менш приємно тут проводити час з Мишком», - поділилася одкровенням Репяхова.

За її словами, Гірськолижний курорт взимку і влітку дуже різний. Втім, їй він сподобався в обох варіантах.

«Можливо, ви не знали, але тут є дуууже багато розваг крім лиж», - пояснила блогерка.

Так, Репяхова розповіла, що на курорті є оглядовий Підйомник, спа, динопарк, музеї, джампінг та інші розваги для активного відпочинку. Крім того, влітку можна купатися в озері і засмагати на його березі.

Свій пост Репяхова проілюструвала фотографіями з двох поїздок на курорт з чоловіком і сином.

Нагадаємо, дружину Віктора Павлика присоромили за винос "сміття з хати".

Як повідомляла Politeka, Репяхова розповіла про біду, яка трапилася з нею і її сином на відпочинку.

Також Politeka писала, що Дружина Віктора Павлика поділилася одкровенням про заробіток чоловіка.