Як пише Politeka.net, про це 27-річна блогерка написала у своєму Instagram. Так, Репяхова поділилася захопленим відгуком на відпочинок в Буковелі. Дівчина розповіла, що за півроку з моменту народження їх з Павликом сина Міші вона привозить туди малюка вже вдруге.
«Ми приїхали в Буковель, коли Михасику був місяць. Це було найправильніше рішення - приїхати сюди, щоб уникнути післяпологової депресії. І зараз в півроку не менш приємно тут проводити час з Мишком», - поділилася одкровенням Репяхова.
За її словами, Гірськолижний курорт взимку і влітку дуже різний. Втім, їй він сподобався в обох варіантах.
«Можливо, ви не знали, але тут є дуууже багато розваг крім лиж», - пояснила блогерка.
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Так, Репяхова розповіла, що на курорті є оглядовий Підйомник, спа, динопарк, музеї, джампінг та інші розваги для активного відпочинку. Крім того, влітку можна купатися в озері і засмагати на його березі.
Свій пост Репяхова проілюструвала фотографіями з двох поїздок на курорт з чоловіком і сином.
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