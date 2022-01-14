Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова разом з Віктор Павликом і їх піврічним сином Мішею і своєю мамою зараз відпочиває в Карпатах. На совій сторінці в Instagram вона показала нове відео, супроводивши його філософським текстом. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"Дозволь собі дихати на повні груди, не заганяй себе в рамки. Сила у того, хто вірить у свою силу», - написала Катерина Репяхова.

Кадри засніженого зимового пейзажу викликали захват користувачів мережі.

"Так красиво навколо", "як красиво виглядає, і слова прекрасні«,» як же я люблю цю дорогу«," Круто. А фон, як фотошоп. Краса природи" « " дивлячись на Вашу свободу, любові, відносин, турботи про один одного, жити сьогодні р зараз! Я бажаю вам бути такою завжди і надихати інших, на своє-щасливе щастя", "клас🔥 відео дуже красиве і слова в точку», "неймовірно", - пишуть в коментарях.

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