Як передає Politeka.net, зараз зоряне сімейство відпочиває у засніжених Карпатах. Катерина Репяхова не раз зізнавалася, що обожнює кататися на лижах. Цього разу вона вирішила продемонструвати це шанувальникам. Поки маленький син залишився з бабусею або татом, Репяхова вирішила насолодитися катанням.
Дівчина показала, як підсіла на екстрим. Вона прекрасно управлялася з лижами і з'їжджала з гори.
"Незважаючи на те, що мороз сьогодні сильніше ніж вчора, сьогодні набагато комфортніше кататися. А все тому, що я вийшла кататися. Якщо йдеш в правильному напрямку, Всесвіт тобі сприяє. Фізкульт Привіт!", - відзначила Репяхова і покотилася вниз зі спуску.
Пізніше дівчина поділилася ще одним яскравим відео, показавши, як спустилася з гори.
Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."
Життя пасажира обірвалося під час поїздки в Одеській маршрутці: що відомо про трагедію
Сопонару з "Жіночого кварталу" в купальнику влаштувала сміливу фотосесію на пляжі: "Райська насолода"
Обірвалося життя відомого українського музиканта: "Раніше нас покинув Іван, тепер пішов Ти"
Аварія забрала життя бійців АТО: "Їхали на похорон, але так і не доїхали"
"Лижі - це нереальне задоволення", – додала вона, похвалившись, що погода - просто казка.
Нагадаємо, що Катерина Репяхова ошелешила одкровенням про заробіток чоловіка: "ще трохи і я...".
Раніше Politeka повідомляла, Катерину Репяхову присоромили за винос "сміття з хати": "героїня".
Також Politeka розповідала, що Репяхова розповіла про біду, яка сталася на відпочинку: "хоч тато наш тримається".