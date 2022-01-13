Як передає Politeka.net, зараз зоряне сімейство відпочиває у засніжених Карпатах. Катерина Репяхова не раз зізнавалася, що обожнює кататися на лижах. Цього разу вона вирішила продемонструвати це шанувальникам. Поки маленький син залишився з бабусею або татом, Репяхова вирішила насолодитися катанням.

Дівчина показала, як підсіла на екстрим. Вона прекрасно управлялася з лижами і з'їжджала з гори.

"Незважаючи на те, що мороз сьогодні сильніше ніж вчора, сьогодні набагато комфортніше кататися. А все тому, що я вийшла кататися. Якщо йдеш в правильному напрямку, Всесвіт тобі сприяє. Фізкульт Привіт!", - відзначила Репяхова і покотилася вниз зі спуску.

Пізніше дівчина поділилася ще одним яскравим відео, показавши, як спустилася з гори.

"Лижі - це нереальне задоволення", – додала вона, похвалившись, що погода - просто казка.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова ошелешила одкровенням про заробіток чоловіка: "ще трохи і я...".

Раніше Politeka повідомляла, Катерину Репяхову присоромили за винос "сміття з хати": "героїня".

Також Politeka розповідала, що Репяхова розповіла про біду, яка сталася на відпочинку: "хоч тато наш тримається".