Зірки "Дизель шоу", відомі актриси Вікторія Булітко і Яна Глущенко показали себе без макіяжу, вирішивши не використовувати фільтри, щоб всі побачили їх натуральну красу.

Як передає Politeka.net, комедійні актриси абсолютно не соромляться своєї зовнішності, тому з легкістю показують себе в самому незвичайному вигляді. Цього разу дівчата показали себе вдома. Вони наклали на своє обличчя багато патчів і вирішили зняти себе на камеру. У процесі зйомки актриси кривлялися, що робило їх ще смішніше.

Варто відзначити, що незважаючи на відсутність косметики дівчата виглядали неперевершено.

"Доброго ранку, друзі. Ой, або вже день. Ну, у кого який ранок", - пожартувала Вікторія.

Як відомо, Вікторія Булітко та Яна Глущенко є провідними актрисами "Дизель шоу" з 2015 року. Їх кар'єра стрімко пішла вгору після того, як шоу стало неймовірно популярним. Сьогодні обидві актриси задіяні в паралельних проектах студії.

Нагадаємо, що Вікторія Булітко вляглася на дивані, насмішивши кадрами: "Ого, з такою богинею...".

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