Зірки "Дизель Шоу", Яна Глущенко та Єгор Крутоголов, влаштували фотосесію у фірмових футболках і кепках, розповівши про відмінний подарунок на Новий Рік.

Яна Глущенко працює в "Дизель Шоу" з 2015 року, її героїні смішать своєю дурістю, повідомляє Politeka.net. Часто зірка грає роль блондинки з великими губами, яка одружена з бізнесменом у виконанні Єгора Крутоголова.

Тепер обидва актори взяли участь у фотосесії, вбравшись у футболки і кепки з фірмовим логотипом шоу.

"Новий рік зовсім скоро, а подарунки для рідних і близьких самі себе не куплять. Ось вам відмінна підказка, що можна подарувати напередодні свят. Фірмові футболки та кепки з логотипом улюбленого «Дизель Шоу»!🤗 🤩 Це поза часом і крутіше всіх трендів. Не Дякуйте", - написали автори поста.

Пост швидко зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Люблю ваше шоу❤️❤️❤ ️ Окрема подяка за те, що ви зробили для дітей 🥰 🥰 🥰 ви кращі💯 💯 💯 💯 💯", "спасибі вам за ту справу, яку ви зробили з передачею грошей на лікування діток", " Потап і Настя, чи що?",- написали користувачі Мережі.

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