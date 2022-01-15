Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Руслана опубликовала архивное мультипликационное видео «Баллада о Принцессе», рассказав, что это был первый подобный клип в Украине.
«Сегодня же эту историю рассказывают со мной дети, узнавшие эту песню от своих родителей. То есть это уже через поколение настоящий мультфильм, озвучивают будущие украинские артисты, желающие стать звездами», - отметила звезда, опубликовав фото в окружении детей и подростков.
Все участники мероприятия выглядели очень вдохновленными.
По словам Русланы, она записала эту песню снова совместно с детьми, которые принимали участие в проекте «Пою со звездами» и стали в нем лучшими.
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
С Виктором Павликом после семейного конфликта с Репяховой случился "приступ": "Я очень сильно..."
Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук хвастнула кадрами с мужем-миллионером: "Ни за какие деньги"
"Холостячка" Огневич, отметившая 36-летие в одиночестве, пожаловалась: "На меня ужасно действует..."
В Днепре на рабочем городе оборвалась жизнь женщины: тело заметили случайно
«Спасибо всем, кто помог мне еще раз почувствовать в моем сердце веру и безграничную любовь к сказке», - отметила певица.
Напомним, что Руслана поблагодарила поклонников, откликнувшихся на ее просьбу: "Чтобы все услышали...".
Еще Politeka писала, что Руслана рассказала, на какой эксперимент решилась с мужем 25 лет назад: "Не побоялись...".
Также Politeka сообщала, что Руслана показала своих самых близких людей: "Очень весело".