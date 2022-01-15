Победительница "Евровидения" 2004 года, украинская певица Руслана рассказала о необычном новогоднем видео, которое она презентовала 25 лет назад.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Руслана опубликовала архивное мультипликационное видео «Баллада о Принцессе», рассказав, что это был первый подобный клип в Украине.

«Сегодня же эту историю рассказывают со мной дети, узнавшие эту песню от своих родителей. То есть это уже через поколение настоящий мультфильм, озвучивают будущие украинские артисты, желающие стать звездами», - отметила звезда, опубликовав фото в окружении детей и подростков.

Все участники мероприятия выглядели очень вдохновленными.

По словам Русланы, она записала эту песню снова совместно с детьми, которые принимали участие в проекте «Пою со звездами» и стали в нем лучшими.

«Спасибо всем, кто помог мне еще раз почувствовать в моем сердце веру и безграничную любовь к сказке», - отметила певица.

Напомним, что Руслана поблагодарила поклонников, откликнувшихся на ее просьбу: "Чтобы все услышали...".

Еще Politeka писала, что Руслана рассказала, на какой эксперимент решилась с мужем 25 лет назад: "Не побоялись...".

Также Politeka сообщала, что Руслана показала своих самых близких людей: "Очень весело".