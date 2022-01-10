Переможниця "Євробачення-2004", українська співачка Руслана, звернулася до українців, які відгукнулися на її заклик прийти й подякувала їм.

Співачка Руслана багато займається творчістю, і часто бере участь у різних проектах, пише Politeka.net. Цього разу артистка розповіла про українців, які відгукнулися і прийшли на Софійську площу в Києві.

"Явне та сон. Таємниця та розповідь. Сучасність та традиція. Колискова та Коляда. Все це яскраво переплітається у нашому музичному фільмі "Різдвяний Сон"...



Але при цьому всьому ключові персонажі - це люди, прості українці. Кожен з вас, хто, відгукнувся на заклик взяти участь в зйомках фільму, прийти на Софійську площу, поділитись тим, як він святкує Різдво та разом заколядувати, об'єднавши голоси, щоби всі почули, що прийшли колядники! ✨



Якщо ви ще не бачили фільм, активне посилання в історіях", - написала співачка.

За три години публікація зібрала понад 600 лайків і трохи коментарів.

"🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️", "Це 👏👏👏🔥🔥🔥😍😍😍😍😍", "👏💓🌟🎶❄⛄🌹", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в недавніх постах Руслана розповіла, що бачила сон в різдвяну ніч, який і став основою для її фільму.

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