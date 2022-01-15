Руслана Лижичко вже багато років на сцені й не перестає дивувати своїх шанувальників, пише Politeka.net. Цього разу зірка розмістила тепле святкове відео у своєму Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Співачка вирішила згадати, як 25 років тому вперше в історії України новорічний ефір популярного телеканалу відкрило музичне мультиплікаційне відео «Балада про Принцесу». З того часу багато що змінилося в житті Руслани, помінялися і погляди, проте мрії й враження залишилися колишніми.
"Оптимізму в рази більше! Радості від того, що можна творити, в рази більше. Я щаслива, що сьогодні, як і тоді, поруч зі мною прекрасні люди, які створили зі мною цю пісню і відео. Це мій чоловік Олександр Ксенофонтов @oleksandrksenofontov. Ми не побоялися 25 років тому зробити абсолютно неформатну річ, не боїмося експериментувати і зараз. І саме таке "неформатне" мистецтво переживає в будь-який час. Адже воно над трендами", - поділилася артистка, зазначивши, що Балада про принцесу через 25 років переспівали діти, і запросила всіх послухати у Мережі.
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